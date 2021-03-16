Kutsal Damacana 2 filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kutsal Damacana 2 konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Kutsal Damacana 2 filmi konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda bol kahkahaya hazır olun. Serinşin ikinci yapımında Budist tapınağından arkadaşı Serkan ile Türkiye'ye dönen Fikret, bu kez karşında en yakın arkadaşının kurt adama dönüşmesini bulur. Hem konusu hem oyuncularıyla beğeni toplayan filmin çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. İşte Kutsal Damacana 2 filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

KUTSAL DAMACANA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Fikret birkaç yıl öncesinde Asım ile bir kızın içindeki cinden kurtulmak için çeşitli yollar denemişlerdir. Kız, papaz büyüsünden kurtulduktan sonra Fikret ve Asım'ın yolları ayrılır. Daha sonra Fikret, bir Budist tapınağında arkadaşı Serkan ile tanışır. Fikret burada ters bir hareket yapınca Serkan ile birlikte tapınaktan atılır ve İstanbul'a geri dönerler. Burada Müjdat ile karşılaşır ve hasret giderirler.

Bir sabah Fikret ile Müjdat birtakım eşyalar almak için bir ihaleye giderler. Buradan bir tablo alırlar. Fakat bu tablo lanetlidir ve tablodaki kurt adam Müjdat'a geçer. Daha sonra Müjdat zamanla kurt adama dönüşür ve herkese zarar vermeye başlar. Papaz efendi harekete geçerek Müjdat'ın içindeki kurt adamı çıkartmayı başarır fakat Müjdat ölür.

KUTSAL DAMACANA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekilmiştir.

KUTSAL DAMACANA 2 FİLMİ OYUNCULARI

Şafak Sezer

Mustafa Üstündağ

Aydemir Akbaş

Serkan Şengül

Yıldırım Memişoğlu

Ebubekir Öztürk

Eriş Akman

Tuğba Karaca

Güzin Usta

Dilan Sezer