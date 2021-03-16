TRT ile Masumlar Apartmanı 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı yeni bölüme; Naci damgasını vuracak. Evlendiği ve çocuğunun olduğu öğrenilen Naci'nin ellerinde uyuşmalar olması ve fiziksel problemler yaşayıp bayılması, dizinin hayranlarının Naci'nin hastalığı hakkında araştırma yapmasına neden oluyor. Naci'nin ölümcül bir hastalığı olduğu bilinirken hastalığı hakkında herhangi bir açıklama da yapılmadı. Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman ve detayları!
İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.
Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.
Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.
Masumlar Apartmanı 26. Bölüm (16 Mart 2021 Salı) Büyük aşkta büyük hayal kırıklığı... | Video
MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ?
Masumlar Apartmanı Naci'nin yeni bölüm fragmanında bayıldığı görülüyor. Safiye'nin Naci'yi baygın görmesi onu şoka sokarken Naci'ye neler olacağı merak ediliyor. Öte yandan Han'ın Safiye'yi Naci ile tehdit etmesi, Naci'ye Han'ın zarar verip vermediğini akıllara getiriyor. Konu ile ilgili gelişmeler Masumlar Apartmanı yeni bölümde belli olacak.