TRT ile Masumlar Apartmanı 26.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı yeni bölüme; Naci damgasını vuracak. Evlendiği ve çocuğunun olduğu öğrenilen Naci'nin ellerinde uyuşmalar olması ve fiziksel problemler yaşayıp bayılması, dizinin hayranlarının Naci'nin hastalığı hakkında araştırma yapmasına neden oluyor. Naci'nin ölümcül bir hastalığı olduğu bilinirken hastalığı hakkında herhangi bir açıklama da yapılmadı. Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman ve detayları!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.