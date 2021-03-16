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Haberler Medya Haberleri Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam Star TV'de yayınlanan Sen Kimsin filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:52 Son Güncelleme: 16.3.2021 11:53

Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam 'de yayınlanan Sen Kimsin filmi nerede çekildi?

Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam Star TV'de yayınlanan Sen Kimsin filmi nerede çekildi?

Bu akşam 'de ekrana gelecek olan Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Beyaz perdede 2012 yılında vizyona giren filmde Dedektif Tekin (Tolga Çevik) ve trafik polisliğinden emekli İsmail (Köksal Engür), kayıp bir kız olayının peşine düşmesi ve başlarına gelecek olan komik olaylar anlatılıyor. Aksiyon ve komedi türündeki film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için 16 Mart akşamı ekrana gelirken öte yandan oyuncu kadrosundaki ünlü isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Filmin tanıtım bülteninde yer alan bilgilere göre, Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sen Kimsin filmi nerede çekildi?

Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Sen Kimsin filmi için geri sayıma başladı. 2012 yapımı aksiyon ve komedi türünde ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği filmde Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreç yer alıyor. Baş rollerinde Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen ve Pelin Körmükçü'nün rol aldığı filmin çekildiği yerler ise hayranlık uyandırıyor. Beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak olan Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NE?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.

SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Kimsin filminin çekimleri İstanbul'un Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerinde yapıldı.

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Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam Star TV'de yayınlanan Sen Kimsin filmi nerede çekildi?
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