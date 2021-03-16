Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam Star TV'de yayınlanan Sen Kimsin filmi nerede çekildi?

Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Sen Kimsin filmi için geri sayıma başladı. 2012 yapımı aksiyon ve komedi türünde ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları ise merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği filmde Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreç yer alıyor. Baş rollerinde Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen ve Pelin Körmükçü'nün rol aldığı filmin çekildiği yerler ise hayranlık uyandırıyor. Beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak olan Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NE?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.