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Giriş Tarihi: 17.3.2021 02:01 Son Güncelleme: 17.3.2021 02:02

Hanzade kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Hanzade kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

gönüllüler takımı yarışmacısı , bugünkü eleme konseyinde eleme adayı olarak yer aldı. Bu gelişme sonrasında Hanzade kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla araştırılmaya başlandı. Merak edilen Ofluoğlu biyografisi ve tüm detaylar.

Survivor son bölümde Hanzade Ofluoğlu eleme adayı olarak yer aldı. Bu gelişmeyle yarışmacıya ilişkin bilgiler Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor

SURVIVOR HANZADE KİMDİR?

Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade, Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

SURVIVOR HANZADE EVLİ Mİ?

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

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Survivor Hanzade kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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