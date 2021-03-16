Survivor’da kim elendi, kim gitti? 16 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarını iletişim oyunu ve eleme konseyi heyecanı sardı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılık ve hakemliğini yaptığı yarışmada İletişim ödülü oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki çekişmeli mücadele sonrasında kazanan takım belli oldu. Diğer yandan Hanzade Ofluoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın yanına bugün eklenen yeni eleme adayı arasından birisi, Acun Ilıcalı tarafından son dakika olarak açıklanan 10. hafta SMS oylarıyla adaya veda eden isim oldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve adaya hangi ismin veda ettiğine ilişkin son dakika detayları şöyle;