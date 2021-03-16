Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili flaş açıklama! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Sevda Erginci gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizinin setinde koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Yapımcı Emre Konuk’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Uyanış Büyük Selçuklu dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklandı. Böylelikle gelecek hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yapımın akıbeti belli oldu. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümün ilerleyen haftalarda izleyici karşısına çıkması bekleniyor...

Uyanış Büyük Selçuklu'da flaş gelişme! TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin setinde korona paniği yaşandığı duyuruldu. İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan dizinin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilirken dizinin fenomen takipçileri Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman sorusuna da ayrıca yanıt arar oldu. Emre Konuk tarafından sosyal medya hesabından pandemi nedeni ile dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklanırken yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİ SETİNDE KORONA PANİĞİ!

Her hafta Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Son olarak 15 Mart 2021 tarihinde 25.bölümüyle ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizi setinde koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı duyurulurken detaylar şöyle;