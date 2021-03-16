Uyanış Büyük Selçuklu setinde koronavirüs paniği! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu

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Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:53 Son Güncelleme: 17.3.2021 00:54

setinde koronavirüs paniği! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde flaş gelişme! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu!

ekranlarında yayınlanan yeni bölüm ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Sevda Erginci gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizinin setinde koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Yapımcı Emre Konuk’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Uyanış Büyük Selçuklu dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklandı. Böylelikle gelecek hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yapımın akıbeti belli oldu. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümün ilerleyen haftalarda izleyici karşısına çıkması bekleniyor...

'da flaş gelişme! ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin setinde korona paniği yaşandığı duyuruldu. İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan dizinin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilirken dizinin fenomen takipçileri ne zaman sorusuna da ayrıca yanıt arar oldu. Emre Konuk tarafından sosyal medya hesabından pandemi nedeni ile dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklanırken yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİ SETİNDE KORONA PANİĞİ!

Her hafta Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Son olarak 15 Mart 2021 tarihinde 25.bölümüyle ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizi setinde koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı duyurulurken detaylar şöyle;

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde flaş gelişme! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu!

Emre Konuk tarafından sosyal medya hesabından pandemi nedeni ile dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklandı.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde flaş gelişme! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA!

TRT tarafından yapılan açıklamaya göre; Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir.

Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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Uyanış Büyük Selçuklu setinde koronavirüs paniği! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu
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