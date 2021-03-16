Uyanış Büyük Selçuklu setinde koronavirüs paniği! Dizinin yapımcısı böyle duyurdu

Uyanış Büyük Selçuklu'da flaş gelişme! TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin setinde korona paniği yaşandığı duyuruldu. İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan dizinin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilirken dizinin fenomen takipçileri Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman sorusuna da ayrıca yanıt arar oldu. Emre Konuk tarafından sosyal medya hesabından pandemi nedeni ile dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklanırken yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.
Her hafta Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. Son olarak 15 Mart 2021 tarihinde 25.bölümüyle ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizi setinde koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı duyurulurken detaylar şöyle;
Emre Konuk tarafından sosyal medya hesabından pandemi nedeni ile Uyanış Büyük Selçuklu dizi setine bir haftalık ara verildiği açıklandı.
TRT tarafından yapılan açıklamaya göre; Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir.
Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.
Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.
İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.