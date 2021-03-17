Benim Adım Melek 57. bölüm izle! Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor





BENİM ADIM MELEK 57. ÖZETİ

Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır. Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan'ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Ortadan bir anda kaybolan İdris'in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay'ın verdiği ifade Halil'i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile'ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti'ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra'yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra'nın yakınlaşmasına sebep olur.