Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Benim Adım Melek 57. bölüm izle! Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor
Giriş Tarihi: 18.3.2021 01:17 Son Güncelleme: 18.3.2021 01:17

57. bölüm izle! Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor

Benim Adım Melek 57. bölüm izle! Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor

ekranlarında yayınlanan dizisi 57. son bölümüyle televizyonlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor. Öte yandan dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Benim Adım Melek 57. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Benim Adım Melek dizisi 57. son bölümüyle TRT1 ekranlarında diziseverlerin izlemesine sunuldu. Televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler Benim Adım Melek 57. bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BENİM ADIM MELEK 57. BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Benim Adım Melek 57. bölüm izleme linki ve özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Benim Adım Melek 57. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/benim-adim-melek



BENİM ADIM MELEK 57. ÖZETİ

Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır. Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan'ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Ortadan bir anda kaybolan İdris'in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay'ın verdiği ifade Halil'i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile'ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti'ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra'yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra'nın yakınlaşmasına sebep olur.



Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne'yi kovduğu gerçeğini saklayamaz. Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali'nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran'ı bekleyen kötü sürpriz ne?

ARKADAŞINA GÖNDER
Benim Adım Melek 57. bölüm izle! Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA