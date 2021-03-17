Benim Adım Melek 57. bölüm izle! Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlıyor

Benim Adım Melek dizisi 57. son bölümüyle TRT1 ekranlarında diziseverlerin izlemesine sunuldu. Televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler Benim Adım Melek 57. bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır. Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan'ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Ortadan bir anda kaybolan İdris'in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay'ın verdiği ifade Halil'i hapisten kurtarmaya yetecek mi?
Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile'ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti'ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra'yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra'nın yakınlaşmasına sebep olur.
Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne'yi kovduğu gerçeğini saklayamaz. Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali'nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran'ı bekleyen kötü sürpriz ne?