Doğduğun Ev Kaderindir 36.bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde Barış ve Zeynep'ten romantik anlar!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 36. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benal'in emaneti Müjgan bebeği daha ilk günden Mehdi'ye vermek zorunda kalan Zeynep öfkeli ve çaresizdir. Bu çocuğun çevresindekilere zulmeden bir babanın elinde annesiz büyümemesi için Benal'i bulmalı ve ona sahip çıkmalıdır.

Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir çatışmanın ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kes daha sevdiği kadına destek olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik olaylarla doludur, peki bir tebessüm, bir sevgi sözcüğü tüm bu zorlukları unutmaya yeter mi?

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https://www.tv8.com.tr/dogdugun-ev-kaderindir/dogdugun-ev-kaderindir-2-sezon-24-bolum-100710-video.htm