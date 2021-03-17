Dün gece Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor eleme gecesinde SMS sıralaması ile adaya veda eden isim...

Survivor eleme gecesi dün gece gerçekleşti. Eleme konseyi başlığı altında toplanan ünlüler ve gönüllüler takımı oynadıkları dokunulmazlık sonrasında belirledikleri adaylarla SMS oylamasına gitti. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? Soruları yanıt aramaya başladı. 10. Hafta konseyinde Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen ismi noter huzurunda açıkladı. İşte adaya veda eden o isim…

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Parkurda canla başla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, bu hafta da dokunulmazlık mücadelesinde tüm kozlarını oynadı. Bu noktada Survivor eleme adayları; Aleyna Çalışkan, Ayşe, Hanzade ve Yunus Emre olmuştu. Noter huzurunda gerçekleşen elemede SMS sıralaması sonrası adaya veda eden isim milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre oldu.