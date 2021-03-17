Dün gece Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor eleme gecesinde SMS sıralaması ile adaya veda eden isim...

Survivor eleme gecesi dün gece gerçekleşti. Eleme konseyi başlığı altında toplanan ünlüler ve gönüllüler takımı oynadıkları dokunulmazlık sonrasında belirledikleri adaylarla SMS oylamasına gitti. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? Soruları yanıt aramaya başladı. 10. Hafta konseyinde Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen ismi noter huzurunda açıkladı. İşte adaya veda eden o isim…
DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Parkurda canla başla mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, bu hafta da dokunulmazlık mücadelesinde tüm kozlarını oynadı. Bu noktada Survivor eleme adayları; Aleyna Çalışkan, Ayşe, Hanzade ve Yunus Emre olmuştu. Noter huzurunda gerçekleşen elemede SMS sıralaması sonrası adaya veda eden isim milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre oldu.
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde kıran kırana geçen bir iletişim ödülüne sahne oldu. Yarışmada çamur dolu havuzların içerisinden geçmeyi gerektiren parkurlarda mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Diğer taraftan bugün Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyinde eleme potasında bulunan gönüllüler takımı yarışmacıları Hanzade Ofluoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın yanına, 10. Hafta SMS birincisi Ayşe tarafından seçilen Yunus Emre'de eklendi. Eleme potasındaki 3 isimden en düşük SMS oyuna sahip olan yarışmacı bu hafta elenerek adaya veda eden isim oldu.
Dominik Cumhuriyeti'nde yer alan Survivor adasında şampiyonluk mücadelesi veren ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı hakemliğinde iletişim ödülü oyununda ter döktü. Zorlu parkurlarda kıran kırana mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları skor bazında eşitlik getiren bir performans grafiği çizdi.
Birbirini kovalayan skorlar sonunda 9-9'luk beraberlikle oyunun son safhasına gelindi. Bayrak yarışı formatında yapılan oyunda ünlüler takımından İsmail - Merve ile gönüllüler takımından Steven - Ayşe arasında zorlu yarış başladı. Çamur havuzu bulunan parkurda ilk olarak kadınlar mücadeleye start verdi.
Parkurda Ayşe'ye göre daha hızlı davranan Merve bayrağa ilk ulaşan isim oldu ve ünlüler takımında İsmail bu avantajla, parkura Steven'dan önce başladı. Ayşe'nin de bayrağa ulaşmasıyla birlikte Steven hızla parkur sonunda yer alan atış masasına ulaşmaya çalıştı. Parkur sonunda İsmail'i yakalamayı başaran Steven, atışlarda İsmail'e yenildi ve iletişim ödülünü kazanan takım ünlüler takımı oldu.
Survivor 2021 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonucunda ve ada konseylerindeki oylamalarda eleme potasına giden gönüllüler takımı yarışmacıları Hanzade Ofluoğlu ile Aleyna Çalışkan ile bu gece SMS oylaması birincisi olan Ayşe tarafından potaya gönderilen Yunus Emre arasından en az SMS oyuna sahip olan bir yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek.
Eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan Survivor 10. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre eleme adayları Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Yunus Emre arasından en düşük SMS oyu alan Yunus Emre oldu ve adaya veda etti.
Gönüllüler takımı