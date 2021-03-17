Bige Önal yaşı ve hayatıyla gündemde! Erhan Önal’ın kızı Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Galatasaray'ın efsanesi Erhan Önal'ın hayatını kaybetmesinin ardından oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Bige Önal hayatı ve yaşına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun babasının da kendisi gibi tanınmış ve bir dönemin efsanevi futbolcusu olduğu ortaya çıkmasının üzerine "Oyuncu Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Galatasaray'ın efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal bu noktada araştırma konusu haline geldi.

BİGE ÖNAL KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Son dönemde sevgilisi Aras Bulut İğnemli ile adı çokça kez anılan ünlü oyuncu şuan Sen Çal Kapımı adlı yapımda Selin karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu daha öncesinde televizyon ekranlarına gelen birçok dizide rol alırken başarılı oyunculuğu ile de adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer almıştı. Öte yandan Bige Önal, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Erhan Önal'ın da kızıdır.