Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Bige Önal yaşı ve hayatıyla gündemde! Erhan Önal’ın kızı Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:21 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:21

yaşı ve hayatıyla gündemde! Erhan Önal’ın kızı Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Bige Önal yaşı ve hayatıyla gündemde! Erhan Önal’ın kızı Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Milli takım ve Galatasaray Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden olan Erhan Önal’ın hayatını kaybetmesinin ardından oyuncu kızı binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Oynadığı dizilerde adından söz ettiren güzel oyuncunun babasının efsane futbolcu olduğunun ortaya çıkması üzerine “Oyuncu Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray’ın efsanesi Erhan Önal’ın kızı Bige Önal yaşı ve hayatına dair tüm detaylar…

Galatasaray'ın efsanesi Erhan Önal'ın hayatını kaybetmesinin ardından oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Bige Önal hayatı ve yaşına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun babasının da kendisi gibi tanınmış ve bir dönemin efsanevi futbolcusu olduğu ortaya çıkmasının üzerine "Oyuncu Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Galatasaray'ın efsanesi Erhan Önal'ın kızı Bige Önal bu noktada araştırma konusu haline geldi.

BİGE ÖNAL KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Son dönemde sevgilisi Aras Bulut İğnemli ile adı çokça kez anılan ünlü oyuncu şuan Sen Çal Kapımı adlı yapımda Selin karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu daha öncesinde televizyon ekranlarına gelen birçok dizide rol alırken başarılı oyunculuğu ile de adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer almıştı. Öte yandan Bige Önal, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Erhan Önal'ın da kızıdır.

Oyuncu Bige Önal hakkında herkesi şaşırtan gerçek... Bige Önal'ın babası kendisinden de ünlüymüş!

BİGE ÖNAL HAYATI!

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan Elde Var Hayat adlı dizide Yeliz karakterini canlandırırken oyuncu kariyeri başlamıştır.

Oyuncu Bige Önal hakkında herkesi şaşırtan gerçek... Bige Önal'ın babası kendisinden de ünlüymüş!BİGE ÖNAL'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sen Çal Kapımı (Selin)

Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)

Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)

ARKADAŞINA GÖNDER
Bige Önal yaşı ve hayatıyla gündemde! Erhan Önal’ın kızı Bige Önal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA