Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, öldü mü? Zerrin Özer'in Ümit Güner açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düştü!

Youtube'da bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Zerrin Özer'in tecavüz açıklaması isim benzerliği nedeniyle bir dönemin ünlü sunucusu Güner Ümit'in gündemdeki yerini almasına neden oldu. Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalar sonrası iddialar Güner Ümit'i gündeme taşımıştı. Bu noktada "Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Güner Ümit, bir dönemin çokça izlenen programı Turnike'yi sunmuştu.
GÜNER ÜMİT KİMDİR?
Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Ünlü sanatçı "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu.
Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.
Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır.
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Özer, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu.
Fakat iddiaların odağındaki kişi şovmen Güner Ümit değil, Ümit Güner.