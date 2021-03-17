Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, öldü mü? Zerrin Özer'in Ümit Güner açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düştü!

Youtube'da bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Zerrin Özer'in tecavüz açıklaması isim benzerliği nedeniyle bir dönemin ünlü sunucusu Güner Ümit'in gündemdeki yerini almasına neden oldu. Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalar sonrası iddialar Güner Ümit'i gündeme taşımıştı. Bu noktada "Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Güner Ümit, bir dönemin çokça izlenen programı Turnike'yi sunmuştu.

GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Ünlü sanatçı "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu.