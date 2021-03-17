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Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi?
Giriş Tarihi: 17.3.2021 15:51

50.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi?

Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi?

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen 50.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm sloganı; “Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!” olacak. Kuruluş Osman yeni bölüme asıl damgasını vuracak şey ise Malhun Hatun’a düzenlenen saldırı olacak. İntikamını almak için canını dişine takan Malhun Hatun’un akıbeti dizinin yeni bölümünde belli olacak. Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi? İşte yeni bölüm fragman ve detayları!

Kuruluş Osman yeni bölüme Malhun Hatun'a düzenlenen saldırı damgasını vuracak. Malhun Hatun'un ölüp ölmeyeceği merak edilirken öte yandan Osman Bey ise herkesi şaşırtacak. Aynı zamanda Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti ise herkesi şok edecek. Bizans-Moğol ittifakı dengeleri nasıl değiştirecek? Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragman ve detayları!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!"

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

Kuruluş Osman 50. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE MALHUN HATUN ÖLECEK Mİ?

Kuruluş Osman yeni bölümde Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un boğularak can verdiği anlar damgasını vuracak. Malhun Hatun'un can çekiştiği fragmanda görülürken ölüp ölmeyeceğinin akıbeti ise yeni bölümde belli olacak.

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Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi?
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