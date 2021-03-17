Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi?

Kuruluş Osman yeni bölüme Malhun Hatun'a düzenlenen saldırı damgasını vuracak. Malhun Hatun'un ölüp ölmeyeceği merak edilirken öte yandan Osman Bey ise herkesi şaşırtacak. Aynı zamanda Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti ise herkesi şok edecek. Bizans-Moğol ittifakı dengeleri nasıl değiştirecek? Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun ölecek mi? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragman ve detayları!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!"

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!