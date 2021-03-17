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Giriş Tarihi: 17.3.2021 07:31 Son Güncelleme: 17.3.2021 07:31

ile son bölüm izle! ’nin davranışları herkesi kaygılandırıyor…

TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izle! İnci’nin davranışları herkesi kaygılandırıyor…

ekranlarında Salı günleri yayınlanan dizisi 26. son bölümüyle dün yayınlandı. Dizinin son bölümünde , yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlıyor. Diğer yandan dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “ son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları

Masumlar Apartmanı dizisi 26. Son bölümüyle TRT1 ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler tarafından "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Masumlar Apartmanı 26. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link ile Masumlar Apartmanı 26. Bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani



MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM ÖZETİ

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.



Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

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TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izle! İnci’nin davranışları herkesi kaygılandırıyor…
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