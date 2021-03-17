TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izle! İnci’nin davranışları herkesi kaygılandırıyor…

Masumlar Apartmanı dizisi 26. Son bölümüyle TRT1 ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler tarafından "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
TRT1 ile Masumlar Apartmanı 26. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.
Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.