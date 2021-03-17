Sadakatsiz 22 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Volkan’ın boşanma itirafı herkesi şoke edecek!

Sadakatsiz 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evinde vakit geçirecek. Bu durum onu Asya'ya daha da yakınlaştırırken gece yarısı bahçede Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylemesi ve bunu Derin'in duyması bütün dengeleri alt üst edecek. Öte yandan Derin'in bunları duyduğundan Volkan'ın haberi de yoktur. Sadakatsiz yeni bölüm geceye damgasını vuracak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz yeni bölümde kartlar yeniden dağıtılıyor...