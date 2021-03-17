Sadakatsiz 22 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Volkan’ın boşanma itirafı herkesi şoke edecek!

Sadakatsiz 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evinde vakit geçirecek. Bu durum onu Asya'ya daha da yakınlaştırırken gece yarısı bahçede Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylemesi ve bunu Derin'in duyması bütün dengeleri alt üst edecek. Öte yandan Derin'in bunları duyduğundan Volkan'ın haberi de yoktur. Sadakatsiz yeni bölüm geceye damgasını vuracak.
Sadakatsiz yeni bölümde kartlar yeniden dağıtılıyor...
Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?
Sadakatsiz 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video