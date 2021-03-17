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Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 22 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Volkan’ın boşanma itirafı herkesi şoke edecek!
Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:22

22 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Volkan’ın boşanma itirafı herkesi şoke edecek!

Sadakatsiz 22 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Volkan’ın boşanma itirafı herkesi şoke edecek!

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüme; Volkan’ın boşanma itirafı damgasını vuracak. Volkan, Asya’ya Derin’den boşanmak istediğini söylediği sırada Derin’in bunu duyması ise ortalığı karıştıracak. Volkan’ın Bahar’a tekrardan Asya ile birlikte olmak istediğini söylemesi ve önündeki tek engelin ise Derin olduğunu düşünmesi onu boşanmaya itecektir. fragman ve detayları…

Sadakatsiz 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evinde vakit geçirecek. Bu durum onu Asya'ya daha da yakınlaştırırken gece yarısı bahçede Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylemesi ve bunu Derin'in duyması bütün dengeleri alt üst edecek. Öte yandan Derin'in bunları duyduğundan Volkan'ın haberi de yoktur. Sadakatsiz yeni bölüm geceye damgasını vuracak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz yeni bölümde kartlar yeniden dağıtılıyor...

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Sadakatsiz 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Sadakatsiz 22 bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Volkan’ın boşanma itirafı herkesi şoke edecek!
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