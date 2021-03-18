Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna Hülya Darcan katıldı! Lütfiye Duman rolündeki Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Fekeli'nin eski dostu, Fikret'in de teyzesi olarak Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olan Hülya Darcan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bursa'da yaşayan Lütfiye Duman, neşesi ve içtenliği ile Fekeli'nin havasını değiştirecek. Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş bir karaktere hayat verecek olan Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Darcan hakkında bilinmeyenler!
Hülya Darcan, üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye 'teyze' olarak geliyor!
Fekeli'nin yeğeni olarak hikayeye dahil olan Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda aslında Fekeli'nin yeğeni değil, Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.
Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli bir kez daha uhuletle ve suhuletle konuya çözüm bulmak için, Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek.
Fekeli'nin eski dostu olan Lütfiye, neşesi ve içtenliğiyle Fekeli'nin evinin havasını değiştirecek.
Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren Lütfiye Duman karakteri için, dizinin setinde de özel hazırlıklar yapıldı.
Lütfiye Duman için, daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi.
Bursa'da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğundan Adana'ya da şık ve karakterini ortaya koyan renkli bir gardırop ile geldi. Lütfiye Duman için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.
HÜLYA DARCAN KİMDİR?
Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir'de doğmuştur. Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı.
İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.
1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974'te evlendi. 1977'de Zeynep, 1982'de ise Bergüzar Korel dünyaya geldi. Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşır ve sinemaya adımını atar.