Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında, annesi kim? Tuğçe Tayfur'dan Şarkılar Bizi Söyler sürprizi!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yaşı ve hayatına dair birçok detayla bu akşam konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler programıyla araştırma konusu haline geldi. 1988 doğumlu olan ismin annesi bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Necla Nazır olurken kendisi babasının yolundan ilerleyerek kariyerini müzik üzerinde sürdürdü. "Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında, annesi kim?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Tuğçe Tayfur yaşı ve hayatına dair detaylarla araştırılıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARINDAN TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde eğitim alan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur babasıyla düetinin ardından adını duyurmuştur. Küçük yaşlardan bu yana müziğe ilgi duyan isim biz dönem ABD'de yaşamış ardından ise 2015 yılında Türkiye'de pop şarkı besteciliği yapmaya başlamıştır.