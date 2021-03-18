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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:41 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:43

kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!

Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!

yaşı, hayatı gibi birçok detayla araştırma konusu haline geldi. Seslendirici ve sunucu olarak bilinen isim, televizyon programında sunuculuk yapmış ardından ise ekranlardan uzak kalmıştır. Ünlü isimle ilgili olarak “Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, öldü mü?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bir dönemin ünlü sunucusu Güner Ümit 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike'yi sunmuş ve bu programla da adını duyurmuştur.

Ünlü sunucusu Güner Ümit yaşı ve hayatıyla gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Güner Ümit, bir dönemin çokça izlenen programı Turnike'yi sunmuştu.

Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır.

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Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
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