Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!

Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır.