Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman son bölüm izle ATV'de! Kuruluş Osman yeni bölüm ekranlara damga vurdu!
Giriş Tarihi: 18.3.2021 07:38 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:39

son bölüm izle 'de! Kuruluş Osman yeni bölüm ekranlara damga vurdu!

Kuruluş Osman son bölüm izle ATV'de! Kuruluş Osman yeni bölüm ekranlara damga vurdu!

ekranlarının tarihi dizisi son bölüm izle araştırmaları şu an itibariyle başladı. Dün akşam 50.bölümüyle ekrana gelen yapımla ilgili olarak yeni bölümde Malhun Hatun’un sahnesi damga vuruyor. Dizi televizyonda canlı olarak yayınlanırken internet ortamından takip etmek isteyenler , şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte ATV’de canlı yayınlanan Kuruluş Osman 50.son bölüm izle ile Kuruluş Osman izle ekranı seçeneği!

Kuruluş Osman izle ile ekranı ile ATV'de izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizinin yeni bölümünde Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin etmesi heyecanlı anlara sahne oluyor. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kuruluş Osman 50.son bölüm izle ekranı ile yeni bölümde yaşananlar araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

Kuruluş Osman 50.bölüm ATV izle ekranı ile izleyicileriyle buluştu. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler için Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm ile ilgili detaylar şöyle;

KURULUŞ OSMAN 50.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!"

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Kara Şaman Togay'la karşı karşıya!

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

MALHUN HATUN YARALANIYOR

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman son bölüm izle ATV'de! Kuruluş Osman yeni bölüm ekranlara damga vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA