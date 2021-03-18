Manukyan davasında yeni gelişme! Matild Manukyan ve oğlu Kerope Çilingir kimdir?

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Ermeni asıllı Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır. Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı. Matild Manukyan 17 Şubat 2001 tarihinde öldü.

KEROPE ÇİLİNGİR KİMDİR?

Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan. Annesi Matild Manukyan!dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970'de kızı Dora Çilingir ve 1971'de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir'in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.

Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sevil Çilingir'den boşandı. Kerope Çilingir'in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı. Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.