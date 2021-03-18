Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Selçuk İlkan yaşı ve hayatı!

Ahmet Selçuk İlkan yaşı, hayatına dair detaylarla binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bu akşam ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programına katılan ünlü isim kendisini Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlıyor. Bu akşam ekranlarda izleyenleriyle buluşan Ahmet Selçuk İlkan, aynı zamanda Edebiyat ve müzik alanında birçok ödüle layık görülmüştür.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARINDAN AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

26 Ekim 1955 senesinde Adana'da doğan ünlü şair ve şarkı sözü yazarı, çıkarttığı albümlerle adından söz ettirmiştir. Öte yandan bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.