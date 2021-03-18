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Giriş Tarihi: 18.3.2021 19:11 Son Güncelleme: 18.3.2021 19:11

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Selçuk İlkan yaşı ve hayatı!

Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Selçuk İlkan yaşı ve hayatı!

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yerini alan yaşı ve hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. Şair, söz yazarı ve yazar kimlikleriyle tanınan ünlü isim 1955 yılında Adana’da dünyaya gelirken eğitimini Berlin Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Bu noktada “Şarkılar Bizi Söyler konuklarından "Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Ahmet Selçuk İlkan lise eğitimi aldığı sıralarda ilk şiirlerini kaleme aldı.

Ahmet Selçuk İlkan yaşı, hayatına dair detaylarla binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bu akşam ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programına katılan ünlü isim kendisini Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlıyor. Bu akşam ekranlarda izleyenleriyle buluşan Ahmet Selçuk İlkan, aynı zamanda Edebiyat ve müzik alanında birçok ödüle layık görülmüştür.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARINDAN AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

26 Ekim 1955 senesinde Adana'da doğan ünlü şair ve şarkı sözü yazarı, çıkarttığı albümlerle adından söz ettirmiştir. Öte yandan bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Selçuk İlkan yaşı, hayatı ve şarkıları...

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

ALBÜMLERİ

Mum Işığında (Ayten), 1982
Şiir Gözlüm (Fahriye Abla), 1984
Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986
Bir Beyaz Karanfil, 1988
O Adam Benim, 1990
Seni Arıyorum (Allah Kahretsin), 1992
Şairler Ağlamaz, 1997
Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi), 2000
Yakılacak Adam, 2002
Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun), 2005
Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi), 2011
Söz, 2013
Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016
Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019

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Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Selçuk İlkan yaşı ve hayatı!
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