Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Mart Perşembe Survivor 2021 ödülü nedir?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında TV8'de yayınlanan yarışmada zorlu ve bir o kadar da çekişmeli bir ödül oyunu oynandı. Ödül oyunun sonunda en başarılı performansı gösteren takım kazanırken yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin detaylar şöyle;