Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Mart Perşembe Survivor 2021 ödülü nedir?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında TV8'de yayınlanan yarışmada zorlu ve bir o kadar da çekişmeli bir ödül oyunu oynandı. Ödül oyunun sonunda en başarılı performansı gösteren takım kazanırken yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
18 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin detaylar şöyle;
Survivor 2021 son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki zorlu ödül oyununa sahne oldu. Denize kurulan parkurda birbirlerine üstünlük sağlamak adına mücadele eden her iki takım da yüksek bir performans grafiği çizdi.
Gönüllüler takım ünlüler takımı karşısında üstünlük sağlayarak, son oyuna kadar bu üstünlüğü korudu ve 10. sayıya ilk ulaşan taraf olarak 18 Mart Survivor ödülünü kazanan takım oldu.
Survivor 2021'in 18 Mart'ta ekranlara gelen son bölümünde ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı saç bakım seti ile duş yapma ve hazırlanan özel menüyle yemek yeme hakkına sahip oldu.