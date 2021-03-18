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Giriş Tarihi: 18.3.2021 23:31 Son Güncelleme: 18.3.2021 23:31

kim kazandı? 18 Mart ödülü nedir?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor 2021 ödülü nedir?

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümde ünlüler ve takımları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz eleme konseyinde gönüllüler takımından ’nin adaya veda etmesi sonrasında bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde kıran kırana geçen ödül oyununda kazanan takım belli oldu. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri ödülü kazanan takımı merak ederek kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı. Merak edilen ? sorusu yanıtları ve tüm detaylar

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında TV8'de yayınlanan yarışmada zorlu ve bir o kadar da çekişmeli bir ödül oyunu oynandı. Ödül oyunun sonunda en başarılı performansı gösteren takım kazanırken yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin detaylar şöyle;



Survivor 2021 son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki zorlu ödül oyununa sahne oldu. Denize kurulan parkurda birbirlerine üstünlük sağlamak adına mücadele eden her iki takım da yüksek bir performans grafiği çizdi.



Gönüllüler takım ünlüler takımı karşısında üstünlük sağlayarak, son oyuna kadar bu üstünlüğü korudu ve 10. sayıya ilk ulaşan taraf olarak 18 Mart Survivor ödülünü kazanan takım oldu.

SURVIVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021'in 18 Mart'ta ekranlara gelen son bölümünde ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı saç bakım seti ile duş yapma ve hazırlanan özel menüyle yemek yeme hakkına sahip oldu.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

  • Batuhan Karacakaya
  • Çağrı Atakan
  • Doğan Keser
  • Gonca Kakar
  • İlayda Şeker
  • İsmail Balaban
  • Melis Sezer
  • Merve Aydın
  • Öykü Çelik
  • Sergen Bayar



SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Aleyna Çalışkan
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Ayşe Yüksel
  • Berkay Yuvakuran
  • Hanzade Ofluoğlu
  • Steven Salam
  • Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
  • Uğurtan Dora
  • Yiğit Poyraz
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor 2021 ödülü nedir?
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