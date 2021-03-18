Taksim Trio nedir, üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu: Taksim Trio...

Taksim Trio üyeleri bu akşam yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile gündeme taşınıyor. 2007 yılında oluşturulan müzik topluluğu Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici'nin de dahil olduğu sunucu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitliyor. Bu noktada Taksim Trio nedir, grup üyeleri kimler? Soruları yanıt aramaya başladı. Taksim Trio grubu 2007 senesinden bu yana çıkarttıkları üç albüm ile tanınıyor.

TAKSİM TRİO ÜYELERİ KİMLER?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur.

Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.

2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.

Taksim Trio üyeleri

Taksim Trio - Leverkusener Jazztage 2015

Hüsnü Şenlendirici - Klarnet

Aytaç Doğan - Kanun

İsmail Tunçbilek - Bağlama



Albümleri

"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)

"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)

"Ahi" (23 Eylül 2016)