Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Taksim Trio nedir, üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu: Taksim Trio...
Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:56

nedir, üyeleri kimlerdir? programının bu akşamki konuğu: Taksim Trio...

Taksim Trio nedir, üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu: Taksim Trio...

Bu akşam programına konuk olan müzik grubu binlerce izleyeninin gündemine geliyor. , ve 'in üyeleri olduğu müzik topluluğu şarkılarıyla kulakların pasını silmeye geliyor. Bu noktada Şarkılar Bizi Söyler programı izleyenleri Taksim Trio nedir, grup üyeleri kimler? Sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Taksim Trio 2007 yılında üç isim tarafından oluşturulmuş klarnet, kanun ve bağlama ile şarkılarını icra etmektedirler.

Taksim Trio üyeleri bu akşam yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı ile gündeme taşınıyor. 2007 yılında oluşturulan müzik topluluğu Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici'nin de dahil olduğu sunucu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitliyor. Bu noktada Taksim Trio nedir, grup üyeleri kimler? Soruları yanıt aramaya başladı. Taksim Trio grubu 2007 senesinden bu yana çıkarttıkları üç albüm ile tanınıyor.

TAKSİM TRİO ÜYELERİ KİMLER?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur.

Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.

2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.

Taksim Trio üyeleri

Taksim Trio - Leverkusener Jazztage 2015

Hüsnü Şenlendirici - Klarnet
Aytaç Doğan - Kanun
İsmail Tunçbilek - Bağlama

Albümleri
"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)
"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)
"Ahi" (23 Eylül 2016)

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim Trio nedir, üyeleri kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu: Taksim Trio...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA