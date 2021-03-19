Akıncı son bölüm izle ATV'de! Akıncı 12.bölüm damga vurdu!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Akıncı son bölüm izle araştırmaları şu an itibariyle başladı. Dün akşam 12.bölümüyle ekrana gelen yapımla ilgili olarak yeni bölümde "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik." Sloganı damga vuruyor. Dizi televizyonda canlı olarak yayınlanırken internet ortamından takip etmek isteyenler Akıncı izle, Akıncı son bölüm izle şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte ATV'de canlı yayınlanan Akıncı 12. bölüm izle ile Akıncı izle ekranı seçeneği!
Akıncı 12.bölüm ATV izle ekranı ile izleyicileriyle buluşuyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler için Akıncı son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm ile ilgili detaylar şöyle;
"Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir.
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Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.
Cüneyt, Kemal'i hapse gönderir
Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.