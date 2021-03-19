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Giriş Tarihi: 19.3.2021 08:10 Son Güncelleme: 19.3.2021 08:11

ile son bölüm izle! serbest kalıyor…

Star Tv ile Akrep son bölüm izle! Ferda serbest kalıyor…

ekranlarında her Perşembe günü yayınlanan dizisi 15. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde delil yetersizliği sebebiyle serbest kalıyor. Ayşem’le birlikte eve döndüklerinde ’le karşılaşıyorlar. Öte yandan dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ile Akrep son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Akrep dizisi 15. son bölümüyle Star TV ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Akrep son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

AKREP SON BÖLÜM İZLE

Star Televizyonu ile Akrep son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linki işle Akrep dizisi son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/akrep/bolumler/15-bolum



AKREP 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.



Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

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Star Tv ile Akrep son bölüm izle! Ferda serbest kalıyor…
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