Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük işler peşindedir!

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Giriş Tarihi: 20.3.2021 01:24 Son Güncelleme: 20.3.2021 01:34

son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük işler peşindedir!

Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük keder içindedir!

Her Cuma akşamı yayınlanan son bölüm izle araştırmaları dizi biter bitmez başladı. Aksiyon dolu sahneleriyle ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta ekip, Medar'ın yaptığı eylem sonrası şehit ve yaralılar yüzünden büyük keder yaşıyor. Heyecan dolu anları ekranlara yansıtan dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler araştırması yapmaya başladı. İşte Arka Sokaklar 582.bölüm izle ile ’de ekranı!

yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleri izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar araştırması yapıyor. Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. İşte, ile canlı yayınlanan seçeneği ile yeni bölümde yaşanan tüm detaylar…

ARKA SOKAKLAR 582. SON BÖLÜM İZLE!

Kanal D ile Arka Sokaklar 582. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;

Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük keder içindedir!

son bölüm izle seçeneğine aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 582. Bölümde ekip, Medar'ın yaptığı eylem sonrası şehit ve yaralılar yüzünden büyük keder yaşıyor!

Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. Eylemcinin emniyetin otoparkına nasıl geldiği ile ilgili durumu araştıran ekibimiz 2 polisin Medar'ın elinde olduğunu öğrenir. Acil çözülmesi gereken 2 olay için ekip tüm gücüyle Medar'a saldırır. Polisleri rehin tuttuğu adres öğrenilince hemen operasyon düzenlenir. Polisleri kurtaran ekip, Medar'a kötü bir sürpriz hazırlar. Mesut'un yaptığı bir plan ile Medar kıskıvrak ağa düşürülür; fakat Medar'ın, canlı yakalanmak gibi bir niyeti yoktur.

Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük keder içindedir!

Bu sırada sapık seri katil Giray serbest kalır ve Selin'in peşine düşer. Sürekli olarak Selin'i telefonla taciz eden Giray, ölüm tehditleriyle onu bunaltır. Selin ise, Giray'a pabuç bırakmaz her tehdidine, sert tepki verir. Bu durum Giray'ı daha da sinirlendirir. Eline geçirdiği telsiz ile Selin'i izleyen Gİray sonunda bir fırsat yakalar.

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Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük işler peşindedir!
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