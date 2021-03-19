Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü şarkıcı Ceylan İbo Show’a konuk oluyor!

İbo Show konukları arasında yer alan şarkıcı Ceylan yarın yayınlanacak yeni bölümle beraber milyonların gündemindeki yerini alıyor. Birçok da sinema filminde rol alan ve birçok albüme imza atan ünlü sanatçının büyük çıkış yaşadığı albümü ise Seni Sevmeyen Ölsün oldu. "İbo Show'a konuk olan ünlü isim şarkıcı Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, 1974 yılında İstanbul'da doğdu.

ŞARKICI CEYLAN KİMDİR?

25.06.1974 yılında İstanbul Fındakzade'de doğdu.Aslen Tunceli'lidir. İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşadı.1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazandı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkardı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.