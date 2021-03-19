Feyyaz Şerifoğlu hayatı, yaşı, memleketi gibi bilgiler merak ediliyor. Tekstil Mühendisliği mezunu olan isim TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi Can karakteri ile gündeme gelmişti. Burcu Biricik ile canlandırdığı karakterde büyük ilgi gören Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilgiler!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.