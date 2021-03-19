İbo Show konuklarından Zahide Yetiş kimdir ve kaç yaşında? Zahide Yetiş aslen nereli?

İbo Show'un bu haftaki konuklarından da birisi de Zahide Yetiş oldu. Programın tanıtım fragmanı yayınlanırken ünlü televizyon sunucusunun da İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olduğu görüldü. Bu noktada, Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kimle evli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.