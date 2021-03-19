Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu ne? Jackie Chan İz Peşinde filmi oyuncuları kimler?

Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu ve oyuncuları bu akşam televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla araştırılıyor. Aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımla ilgili olarak Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorusuna yanıt aranıyor. Yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturduğu filmin konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi yapımın başlama saatine yakın merak ediliyor. İşte Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu ve oyuncuları

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bennie Chan Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un peşindedir. Bir gün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts'ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan İz Peşinde filminin oyuncu kadrosunda; Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres gibi isimler yer alıyor.