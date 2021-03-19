Kırmızı Oda Nazlı (Pınar Deniz) diziden çıktı mı, ayrıldı mı, hikayesi bitti mi? Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz ile ilgili şok iddia!

Kırmızı Oda Nazlı karakterini canlandıran Pınar Deniz'in bu akşam yayınlanacak bölümle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Yapımda babasının annesini terk edişi ile başlayan travmaları ile doktor hanıma başvuran Nazlı'nın kendi mutluluğu için vereceği karar belli olacak. Bu noktada "Kırmızı Oda Nazlı (Pınar Deniz) diziden çıktı mı, ayrıldı mı, hikayesi bitti mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İddiaya göre bu akşam yayınlanacak bölümün ardından Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz senaryo gereği diziye veda edecek.
KIRMIZI ODA PINAR DENİZ DİZİDEN ÇIKTI MI, NAZLI'NIN HİKAYESİ BİTTİ Mİ?
Tv8 ekranlarında başladığı günden bu yana büyük ses getiren Kırmızı Oda'da bir süredir ekranlara taşınan Pınar Deniz yani Nazlı'nın hikayesi sona eriyor. Sevilerek izlenen yapımda bu akşam ünlü oyuncunun veda edecek olması medya gündemine gelirken yapımın sıkı takipçileri konuyla ilgili detayları merak ediyor.
Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.
Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.
KIRMIZI ODA NAZLI DİZİDEN AYRILACAK MI?
Mutsuz bir evliliği olan ancak eşinden boşanmak istemeyen Nazlı, Doktor Hanım'a başvurarak çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattı. Yıllar önce babasının annesini terk etmesinden çok etkilenen Nazlı, bu olayın onu etkilediğini ve kendisine zarar verdiğini anlayınca hayatını değiştirmeye ve kendini mutlu etmeye karar verdi. Eşinden boşanma kararı alan Nazlı, yıllar önce mutlu bir birlikteliği olan Haluk ile yeniden bir ilişkiye başlama kararı aldı
Nazlı'nın bu kararı sonrasında yapıma veda ettiği biliniyor.