Kırmızı Oda Nazlı (Pınar Deniz) diziden çıktı mı, ayrıldı mı, hikayesi bitti mi? Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz ile ilgili şok iddia!

Kırmızı Oda Nazlı karakterini canlandıran Pınar Deniz'in bu akşam yayınlanacak bölümle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Yapımda babasının annesini terk edişi ile başlayan travmaları ile doktor hanıma başvuran Nazlı'nın kendi mutluluğu için vereceği karar belli olacak. Bu noktada "Kırmızı Oda Nazlı (Pınar Deniz) diziden çıktı mı, ayrıldı mı, hikayesi bitti mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İddiaya göre bu akşam yayınlanacak bölümün ardından Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz senaryo gereği diziye veda edecek.

KIRMIZI ODA PINAR DENİZ DİZİDEN ÇIKTI MI, NAZLI'NIN HİKAYESİ BİTTİ Mİ?

Tv8 ekranlarında başladığı günden bu yana büyük ses getiren Kırmızı Oda'da bir süredir ekranlara taşınan Pınar Deniz yani Nazlı'nın hikayesi sona eriyor. Sevilerek izlenen yapımda bu akşam ünlü oyuncunun veda edecek olması medya gündemine gelirken yapımın sıkı takipçileri konuyla ilgili detayları merak ediyor.