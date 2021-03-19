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Giriş Tarihi: 20.3.2021 01:48 Son Güncelleme: 20.3.2021 01:49

son bölüm izle TV8'de! Kırmızı Oda 29.bölümde Nazlı hikayesinin sonuna gelindi!

Kırmızı Oda son bölüm izle TV8'de! Kırmızı Oda 29.bölümde Nazlı hikayesinin sonuna gelindi!

Tv8 ekranlarında gerçek bir hayat hikayesinden kesitlerle ekrana gelen son bölüm izle araştırmaları an itibariyle başladı. Cuma akşamları Tv8 ekranlarında canlı yayınlanan dizide bu hafta Pınar Deniz’in canlandırdığı Nazlı karakterinin hikayesi sona eriyor. Dram dolu anları ekranlara yansıtan dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Kırmızı Oda 29.son bölüm izle araştırması yapmaya başladı. İşte ile Tv8’de Kırmızı Oda son bölüm full izle seçeneği!

Kırmızı Oda yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar Kırmızı Oda izle araştırması yapıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen l gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakteri seyircisine duygu yüklü anlar yaşatıyor. İşte, Tv8 ile canlı yayınlanan Kırmızı Oda son bölüm izle seçeneği ile yeni bölümde yaşanan ayrıntılar…

KIRMIZI ODA 29.SON BÖLÜM İZLE!

Tv8 ile Kırmızı Oda dizisi 29. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;

Kırmızı Oda son bölüm izleme linki aşağıda yer alıyor.

https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/kirmizi-oda-29-bolum-19-mart-2021-100807-video.htm

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

HİKAYESİ 7 BÖLÜM SÜRDÜ

Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan ve kısa zamanda hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son kez dizide yer alacak.

Mutsuz bir evliliği olan ancak eşinden boşanmak istemeyen Nazlı, Doktor Hanım'a başvurarak çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattı. Eşinden boşanma kararı alan Nazlı, yıllar önce mutlu bir birlikteliği olan Haluk ile yeniden bir ilişkiye başlama kararı aldı.

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Kırmızı Oda son bölüm izle TV8'de! Kırmızı Oda 29.bölümde Nazlı hikayesinin sonuna gelindi!
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