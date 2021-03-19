Manukyan davasında flaş gelişme! Matild Manukyan ve oğlu Kerope Çilingir kimdir, serveti ne kadar?

Matild Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Karaman ile evlenmesi üzerine kızı Dora Çilingir, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmiş ve mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, Kerope Çilingir ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi. Özellikle miras konuları ile gündeme gelen Matild Manukyan kimdir? Manukyan'ın oğlu Kerope Çilingir kimdir?
Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesinin ardından kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddiasıyla Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.
Dora Çilingir, sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman'la evlendirildiğini öne sürerek hastane ve işbirliği içindeki tüm kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Dora Çilingir'in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı. Kararda çiftin 2011 yılından beri evli oldukları, babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtilmişti.
MAHKEME EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen evliliğin iptali davasında bugün karar çıktı. Mahkeme, Kerope Çilingir'in ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesi yönünde karar verdi.
MATİLD MANUKYAN'IN MAL VARLIĞI
- Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel
- Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel
- İstanbul'da 2 fabrika
- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk
- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı
- Yalova'da yüzlerce daire ve arsa
- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa
- Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro
- 220 ticari taksi
- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler
MATİLD MANUKYAN KİMDİR?
Matild Manukyan, 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Ermeni asıllı Manukyan, Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur. Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işlettiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır. Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı. Matild Manukyan 17 Şubat 2001 tarihinde öldü.
KEROPE ÇİLİNGİR KİMDİR?
Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan. Annesi Matild Manukyan!dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970'de kızı Dora Çilingir ve 1971'de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir'in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.
Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sevil Çilingir'den boşandı. Kerope Çilingir'in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı. Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.