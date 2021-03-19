Payitaht Abdülhamid 143.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde büyük plan!

Payitaht Abdülhamid 143.bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid yeni bölümde; Abdülhamid'in aldığı karar haremin güç dengelerini değiştirir. Aliye, aşkıyla arasına giren tüm engelleri aşmayı başarır ama bu sefer karşısına Fatma çıkar. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman ve detayları!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mason paşaya ulaşmaya çalışan Abdülhamid yeni bir plan yapar. Mahmut Paşa'nın ardındaki sır perdesi aralanır. Kardeşi Necip Paşa'yı kurtarmak için onun kılığına giren Selim'i ise bir sürpriz beklemektedir. Abdülhamid'in aldığı karar haremin güç dengelerini değiştirir. Aliye, aşkıyla arasına giren tüm engelleri aşmayı başarır ama bu sefer karşısına Fatma çıkar.

Payitaht Abdülhamid 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı.