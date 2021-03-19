Ramo 36.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel’in başı belaya giriyor!

Ramo 36.bölüm fragmanı yayında! Ramo yeni bölümde; Nehir ile yolları kesişen Sibel'in başı belaya girecektir. Bir taraftan ise Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken başka konuların ortaya çıkması canını sıkacaktır. İşte Ramo yeni bölüm fragman ve detayları!
Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık...
Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurtdışına çıkarmaktır.
Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.
Ramo 36.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video
Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.
Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.
Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.