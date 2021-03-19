Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ramo 36.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel’in başı belaya giriyor!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:08

yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel’in başı belaya giriyor!

Ramo 36.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel’in başı belaya giriyor!

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen ve başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı yayınlandı. fragmanında Sibel’in başının belaya girdiği görülürken öte yandan Ramo büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmek için uğraşmaktadır. Ancak Sibel’in düştüğü durum herkesin yönünü değiştirmesine neden olacaktır. Ramo yeni bölüm merakla bekleniyor…

Ramo 36.bölüm fragmanı yayında! Ramo yeni bölümde; Nehir ile yolları kesişen Sibel'in başı belaya girecektir. Bir taraftan ise Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken başka konuların ortaya çıkması canını sıkacaktır. İşte Ramo yeni bölüm fragman ve detayları!

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık...

Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurtdışına çıkarmaktır.

Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.

Ramo 36.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur.

Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.

Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ramo 36.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel’in başı belaya giriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA