Ramo son bölüm izle: Ramo 36.bölümde Hasan, Afet’in gönlünü kazanmaya çalışıyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo son bölüm izle araştırmaları dizi biter bitmez başladı. Televizyondan kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Ramo 36.son bölüm izle ekranı ile dün akşamki bölümde yaşananlara ulaşmaya çalışıyor. Bu haftaki bölümde Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.
Show TV ile Ramo 36. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;
Ramo son bölüm izle seçeneğine aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ramo-sezon-2-bolum-36-izle/94380
Ramo'nun 36. Bölümünde; Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.
Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.