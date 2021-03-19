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Giriş Tarihi: 20.3.2021 01:44

son bölüm izle: Ramo 36.bölümde Hasan, Afet’in gönlünü kazanmaya çalışıyor!

Ramo son bölüm izle: Ramo 36.bölümde Hasan, Afet’in gönlünü kazanmaya çalışıyor!

yeni bölüm izleyiciyle ekranlarında buluşuyor. Cuma akşamları yayınlanan dizide bu hafta yine heyecan üst seviyede yaşandı. Diziyi kaçıranlar veya internetten takip etmek isteyen vatandaşlar ise izle araştırması yapıyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Hasan, Afet’in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir. İşte ekranı ile yeni bölümde yaşanan detaylar…

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo son bölüm izle araştırmaları dizi biter bitmez başladı. Televizyondan kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Ramo 36.son bölüm izle ekranı ile dün akşamki bölümde yaşananlara ulaşmaya çalışıyor. Bu haftaki bölümde Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

RAMO 36. SON BÖLÜM İZLE!

Show TV ile Ramo 36. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;

Ramo son bölüm izle seçeneğine aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ramo-sezon-2-bolum-36-izle/94380

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 36. Bölümünde; Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.

Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken, Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

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Ramo son bölüm izle: Ramo 36.bölümde Hasan, Afet’in gönlünü kazanmaya çalışıyor!
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