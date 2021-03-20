Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 582.bölümde ekip büyük işler peşindedir!

Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleri izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar Arka Sokaklar izle araştırması yapıyor. Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. İşte, Kanal D ile canlı yayınlanan Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yeni bölümde yaşanan tüm detaylar…
Kanal D ile Arka Sokaklar 582. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;
Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneğine aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz
https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 582. Bölümde ekip, Medar'ın yaptığı eylem sonrası şehit ve yaralılar yüzünden büyük keder yaşıyor!
Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. Eylemcinin emniyetin otoparkına nasıl geldiği ile ilgili durumu araştıran ekibimiz 2 polisin Medar'ın elinde olduğunu öğrenir. Acil çözülmesi gereken 2 olay için ekip tüm gücüyle Medar'a saldırır. Polisleri rehin tuttuğu adres öğrenilince hemen operasyon düzenlenir. Polisleri kurtaran ekip, Medar'a kötü bir sürpriz hazırlar. Mesut'un yaptığı bir plan ile Medar kıskıvrak ağa düşürülür; fakat Medar'ın, canlı yakalanmak gibi bir niyeti yoktur.
Bu sırada sapık seri katil Giray serbest kalır ve Selin'in peşine düşer. Sürekli olarak Selin'i telefonla taciz eden Giray, ölüm tehditleriyle onu bunaltır. Selin ise, Giray'a pabuç bırakmaz her tehdidine, sert tepki verir. Bu durum Giray'ı daha da sinirlendirir. Eline geçirdiği telsiz ile Selin'i izleyen Gİray sonunda bir fırsat yakalar.