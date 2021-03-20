Bu akşam İbo Show konukları kimler? (20 Mart 2021) İbo Show konukları bu hafta da izleyenlere keyifli anlar yaşatacak!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show konukları belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da seyirciler unutulmaz anlar yaşayacaklar. İbrahim Tatlıses'in sunumu ile renklenen, müzik ve eğlence dolu program İbo Show konukları kimler? İşte Bu haftanın İbo Show konukları!

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? (20 MART 2021 CUMARTESİ)

Bu haftanın İbo Show konukları; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olacak…

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.