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Giriş Tarihi: 20.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 20.3.2021 08:50

Ünlü şarkıcı Ceylan İbo Show’a konuk oluyor! Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü şarkıcı Ceylan İbo Show’a konuk oluyor! Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yarın akşam ekranlara gelecek olan İbo Show programında konuk olacak isim şarkıcı Ceylan yaşı, hayatına dair diğer detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi haline gelmiştir. İbo Show’a konuk olan ünlü şarkıcı Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gibi sorularla araştırma konusu haline geliyor. Şarkıcı Ceylan genel olarak ismiyle tanınsa da soyadının Avcı olduğu biliniyor.

İbo Show konukları arasında yer alan şarkıcı Ceylan yarın yayınlanacak yeni bölümle beraber milyonların gündemindeki yerini alıyor. Birçok da sinema filminde rol alan ve birçok albüme imza atan ünlü sanatçının büyük çıkış yaşadığı albümü ise Seni Sevmeyen Ölsün oldu. "İbo Show'a konuk olan ünlü isim şarkıcı Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, 1974 yılında İstanbul'da doğdu.

ŞARKICI CEYLAN KİMDİR?

25.06.1974 yılında İstanbul Fındakzade'de doğdu.Aslen Tunceli'lidir. İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşadı.1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazandı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkardı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

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"Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

Albümleri

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)
Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)
Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak)
Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)
Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)
Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)
Birgün Bana Döneceksin (1991,Şah Plak)
Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)
Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)
Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)
Güldestim (1997, Prestij Müzik)

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Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, A1 Müzik)
Can Cana (2001, Universal-S Müzik)
Pirimi Ararım (2001, A1 Müzik)
Zeyno (2001, İdobay)
Söyle (2003, S Müzik)
Gelsene (Ocak 2004, Özdemir Plak)
Ah Gönlüm (18 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)
Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)
Bir Daha Mi? (2008, Özdemir Plak)
Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)
Allah Askina
Ceylan Arabesk 2011
Kendisi Lazım (2012)
Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)
Bana Bir Şey Söyle (2014)

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