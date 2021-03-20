İbo Show konukları arasında Fatih Ürek de var! Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Müzik kariyerinin dışında çeşitli dizi ve filmlerde de rol alan, sahneleri dolduran Fatih Ürek kimdir sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen ismin 3 kız kardeşi de vardır. Bu haftanın İbo Show konukları arasında yer alan Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Ürek hakkında merak edilenler!
Fatih Ürek, 3 Nisan 1956, Erzurum, Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.
2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.
Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.
Diskografi
Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)
Filmografi
Reyting Hamdi - 1995-2007
Beyaz Show - 1996
Şeytanın Pabucu - 2008
Neredesin Firuze - 2004
Güldür Güldür - 2014
Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
Bu Tarz Benim - 2014