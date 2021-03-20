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Giriş Tarihi: 20.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 20.3.2021 08:51

kimdir ve kaç yaşında? İbo Show konuklarından Zahide Yetiş aslen nereli?

Zahide Yetiş kimdir ve kaç yaşında? İbo Show konuklarından Zahide Yetiş aslen nereli?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında ünlü televizyon sunucusu de bulunuyor. Bu noktada, ünlü ismin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. , kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, İbo Show takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Zahide Yetiş'in hayatı, yaşı, memleketi ve biyografisi

İbo Show'un bu haftaki konuklarından da birisi de Zahide Yetiş oldu. Programın tanıtım fragmanı yayınlanırken ünlü televizyon sunucusunun da İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olduğu görüldü. Bu noktada, Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kimle evli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.



Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" Proğramını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı.

Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı. Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor isimli bir kitabı bulunmaktadır.

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Zahide Yetiş kimdir ve kaç yaşında? İbo Show konuklarından Zahide Yetiş aslen nereli?
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