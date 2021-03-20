Iron Man 3 filmi konusu ne? Iron Man 3 filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam ekrana gelecek olan Iron Man 3 filmi konusu ve oyuncuları ile ilgi görüyor. Aksiyon ve bilim kurgu tarzındaki filmlere ilgi duyanlar için yayınlanacak olan filmin sahneleri ise dikkat çekiyor. Daha önce izleyenler veya tekrar izlemek isteyenler için Iron Man 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Iron Man 3 filmi konusu, oyuncuları ile ilgili merak edilenler…

IRON MAN 3 FİLMİ KONUSU NE?

Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var.

IRON MAN 3 FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

Robert Downey Jr.- Tony Stark / Iron Man

Gwyneth Paltrow – Pepper Potts

Rebecca Hall- Maya Hansen

Guy Pearce- Aldrich Killian

Ben Kingsley-The Mandarin

Paul Bettany -Jarvis (seslendirme)

Don Cheadl -James Rhodes / War Machine

Jon Favreau – Happy Hogan

William Sadler – President Ellis