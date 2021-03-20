Iron Man 3 filmi konusu ne? Iron Man 3 filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam ekrana gelecek olan Iron Man 3 filmi konusu ve oyuncuları ile ilgi görüyor. Aksiyon ve bilim kurgu tarzındaki filmlere ilgi duyanlar için yayınlanacak olan filmin sahneleri ise dikkat çekiyor. Daha önce izleyenler veya tekrar izlemek isteyenler için Iron Man 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Iron Man 3 filmi konusu, oyuncuları ile ilgili merak edilenler…
Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var.
Robert Downey Jr.- Tony Stark / Iron Man
Gwyneth Paltrow – Pepper Potts
Rebecca Hall- Maya Hansen
Guy Pearce- Aldrich Killian
Ben Kingsley-The Mandarin
Paul Bettany -Jarvis (seslendirme)
Don Cheadl -James Rhodes / War Machine
Jon Favreau – Happy Hogan
William Sadler – President Ellis