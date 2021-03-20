Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kardeşlerim yeni bölüm ile ATV’de izle! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.yeni bölüm izle!
Giriş Tarihi: 20.3.2021 22:26 Son Güncelleme: 20.3.2021 22:27

yeni bölüm ile ’de izle! 20 Mart ATV canlı yayın ile !

Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam ATV’de! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.bölüm izle!

’nin Cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanıyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu’nun rol aldığı yapımda bu hafta Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırıyor. Akif ve Nebahat ise Suzan’ın aldığı kararla şoke oluyor. Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam eden yapımı canlı izlemek isteyenler araştırmasına çıktı. İşte Atv ile Kardeşlerim 5. Bölüm izle ekranı ve son bölümde yaşananlar…

yeni bölüm ile şimdi 'de! Cumartesi akşamları yayınlanan yapımın duygu yüklü hikayesi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziyi canlı olarak izlemek veya internet ortamından takip etmek isteyenler , araştırması yapıyor. Bu akşam ekrana gelen Kardeşlerim 5.yeni bölümde izleyiciler duygusal anlara şahit olacak. Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranı dizinin sona ermesiyle Atv resmi sitesi üzerinden yayınlanacak…

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE ATV'DE!

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim heyecanı 5.bölümü ile devam ediyor. Bu haftaki yeni bölümde Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.

Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam ATV’de! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.bölüm izle!

Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.

ATV CANLI YAYIN

Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam ATV’de! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.bölüm izle!

Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam ATV’de! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.bölüm izle!

KARDEŞLERİM'DEN İZLENME REKORU! TANITIMLARI MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEDİ!

Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle izleyenleri kalbinden vurmayı başaran 'in 20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ait 2 tanıtımı YouTube'ta 8 Milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.

Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı | Video

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, hem televizyonda hem de dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne ait 1. Tanıtımı Pazar gününden bu yana "Trendler" listesinin zirvesinde yer alırken, geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. Tanıtımı da yine listeye girdi ve aynı anda iki tanıtımıyla en çok izlenenler arasında yer alarak nadir görülür bir başarı yakaladı.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları 'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerim yeni bölüm ile ATV’de izle! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.yeni bölüm izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA