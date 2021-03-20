Kardeşlerim yeni bölüm ile ATV’de izle! 20 Mart ATV canlı yayın ile Kardeşlerim 5.yeni bölüm izle!

Kardeşlerim yeni bölüm ile şimdi ATV'de! Cumartesi akşamları yayınlanan yapımın duygu yüklü hikayesi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziyi canlı olarak izlemek veya internet ortamından takip etmek isteyenler Kardeşlerim canlı izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle araştırması yapıyor. Bu akşam ekrana gelen Kardeşlerim 5.yeni bölümde izleyiciler duygusal anlara şahit olacak. Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranı dizinin sona ermesiyle Atv resmi sitesi üzerinden yayınlanacak…
Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim heyecanı 5.bölümü ile devam ediyor. Bu haftaki yeni bölümde Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.
Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.
Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.
Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle izleyenleri kalbinden vurmayı başaran Kardeşlerim'in 20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ait 2 tanıtımı YouTube'ta 8 Milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.
Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı | Video
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, hem televizyonda hem de dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne ait 1. Tanıtımı Pazar gününden bu yana "Trendler" listesinin zirvesinde yer alırken, geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. Tanıtımı da yine listeye girdi ve aynı anda iki tanıtımıyla en çok izlenenler arasında yer alarak nadir görülür bir başarı yakaladı.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!