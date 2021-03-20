TV8 ile Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda 29.bölümde Nazlı hikayesinin sonuna gelindi!

Kırmızı Oda yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve TV8 ekranında izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar Kırmızı Oda izle araştırması yapıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen l gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakteri seyircisine duygu yüklü anlar yaşatıyor. İşte, Tv8 ile canlı yayınlanan Kırmızı Oda son bölüm izle seçeneği ile yeni bölümde yaşanan ayrıntılar…
Tv8 ile Kırmızı Oda dizisi 29. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;
Kırmızı Oda son bölüm izleme linki aşağıda yer alıyor.
https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda/kirmizi-oda-29-bolum-19-mart-2021-100807-video.htm
Kırmızı Oda'ya 23. bölümde Nazlı karakteriyle dahil olan ve kısa zamanda hikayesiyle büyük ilgi çeken Pınar Deniz, 29. bölümde son kez dizide yer alacak.
Mutsuz bir evliliği olan ancak eşinden boşanmak istemeyen Nazlı, Doktor Hanım'a başvurarak çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattı. Eşinden boşanma kararı alan Nazlı, yıllar önce mutlu bir birlikteliği olan Haluk ile yeniden bir ilişkiye başlama kararı aldı.