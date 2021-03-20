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Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:37

filmi bu akşam Tv'de! Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kod Adı Londra filmi bu akşam Tv'de! Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. 2016 yılında çekilen film, aksiyon ve gerilim türündeki iddialı yapıtlardan birisi olarak biliniyor. Yapımın izleyenleri “Kod Adı Londra filminin konusu ne? Kod Adı Londra filminin oyuncuları kimler?” gibi birçok soruya yanıt aramaya başladı. Babak Najafi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Gerard Butler, Angela Bassett ve Morgan Freeman gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Kod Adı Londra filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. Yapımın ekranlara gelmesiyle beraber "Kod Adı Londra filminin konusu ne? Kod Adı Londra filminin oyuncuları kimler?" soruları da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 2016 Dram ve suç türündeki filmde tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA FİLMİ KONUSU
İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.


Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA FİLMİ OYUNCULARI
Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett

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Kod Adı Londra filmi bu akşam Tv'de! Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?
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