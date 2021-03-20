Kod Adı Londra filmi bu akşam Tv'de! Kod Adı Londra konusu nedir, oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Kod Adı Londra filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. Yapımın ekranlara gelmesiyle beraber "Kod Adı Londra filminin konusu ne? Kod Adı Londra filminin oyuncuları kimler?" soruları da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. 2016 Dram ve suç türündeki filmde tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA FİLMİ KONUSU

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.



Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett