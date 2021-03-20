Show Tv ile Ramo son bölüm izle: Ramo 36.bölümde Hasan, Afet’in gönlünü kazanmaya çalışıyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo son bölüm izle araştırmaları dizi biter bitmez başladı. Televizyondan kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Ramo 36.son bölüm izle ekranı ile dün akşamki bölümde yaşananlara ulaşmaya çalışıyor. Bu haftaki bölümde Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

RAMO 36. SON BÖLÜM İZLE!

Show TV ile Ramo 36. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm detayları şöyle;