20 Mart Reyting sonuçları Cumartesi sıralaması: Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show ve Kardeşlerim reyting sonuçları belli oldu!

Günlük reyting sonuçları tablosu, sabah erken saatlerden itibaren merak ediliyor. Her gün Total, AB ve ABC1 sıralaması izleyici ve yapımcılar ile paylaşılırken, dünün reyting sonuç sıralaması değişebiliyor. İzledikleri dizi, film ve yarışma programlarının birinci olmasını isteyenler reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kardeşlerim reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusuna da ayrıca yanıt arıyor. İşte, 20 Mart 2021 reyting sonuçları ve tüm sıralamalar…
Paylaşılan verilere göre, 20 Mart 2021 Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı. İşte, dünün reyting sonuçları ile 20 Mart 2021 reyting sonuçları sıralama detayları;
Bu haftaya ait sonuçlar açıklandığı anda sabah.com.tr'de yer alacak.
13 MART SONUÇLARI
Geçtiğimiz hafta, yani 13 Mart tarihli reyting sonunçlarında, Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 2. Sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim", 3.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Kardeşlerim", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Survivor" yer aldı.
TOTAL İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI 13 MART
1 Gönül Dağı TRT 1
2 Kardeşlerim ATV
3 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
4 Survivor TV8
5 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu FOX
6 Show Ana Haber Show TV
7 Kardeşlerim (Özet) ATV
8 Gönül Dağı (Özet) TRT 1
9 İbo Show Star TV
10 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Özet) Show TV
AB İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI 13 MART
1 Gönül Dağı TRT 1
2 Kardeşlerim ATV
3 Survivor TV8
4 Sen Çal Kapımı FOX
5 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber FOX
6 İbo Show Star TV
7 Gönül Dağı (Özet) TRT 1
8 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
9 Kardeşlerim (Özet) ATV
10 Show Ana Haber Show TV
ABC İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI 13 MART
1 Gönül Dağı TRT 1
2 Kardeşlerim ATV
3 Survivor TV8
4 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu FOX
5 İbo Show Star TV
6 Gönül Dağı (Özet) TRT 1
7 Sen Çal Kapımı FOX
8 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
9 Kardeşlerim (Özet) ATV
10 Show Ana Haber Show TV