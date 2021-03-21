20 Mart Reyting sonuçları Cumartesi sıralaması: Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show ve Kardeşlerim reyting sonuçları belli oldu!

Günlük reyting sonuçları tablosu, sabah erken saatlerden itibaren merak ediliyor. Her gün Total, AB ve ABC1 sıralaması izleyici ve yapımcılar ile paylaşılırken, dünün reyting sonuç sıralaması değişebiliyor. İzledikleri dizi, film ve yarışma programlarının birinci olmasını isteyenler reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Kardeşlerim reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusuna da ayrıca yanıt arıyor. İşte, 20 Mart 2021 reyting sonuçları ve tüm sıralamalar…

REYTİNG SONUÇLARI 20 MART SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Paylaşılan verilere göre, 20 Mart 2021 Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı. İşte, dünün reyting sonuçları ile 20 Mart 2021 reyting sonuçları sıralama detayları;