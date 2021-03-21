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Giriş Tarihi: 22.3.2021 01:50 Son Güncelleme: 22.3.2021 01:50

son bölüm izle! , ’e büyük sırrı açıklıyor

Arıza son bölüm izle! Melek, Haşmet’e büyük sırrı açıklıyor

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan dizisi 27. Son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde; , ’i karşısına alarak büyük sırrı açıklıyor. Öte yandan dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Arıza son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Arıza son 27. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Arıza son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ARIZA SON BÖLÜM FULL İZLE

Show TV ile Arıza son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Arıza 27. son bölümün tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ariza-sezon-1-bolum-27-izle/94441



ARIZA 27. BÖLÜM ÖZETİ

Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza'nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar. Melek, Haşmet'i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak'tı" der. Aslan ise Ali Rıza'nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.

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Arıza son bölüm izle! Melek, Haşmet’e büyük sırrı açıklıyor
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