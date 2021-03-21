Arıza son bölüm izle! Melek, Haşmet’e büyük sırrı açıklıyor





ARIZA 27. BÖLÜM ÖZETİ

Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza'nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar. Melek, Haşmet'i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak'tı" der. Aslan ise Ali Rıza'nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.