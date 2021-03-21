Menajerimi Ara son bölüm izle! Sırların ortaya çıkmasıyla ajans kendi içinde dağılma yaşıyor





Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle'yi karşı karşıya getirir. Beren'in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç'ın tavrı Dicle'yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle'ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar'ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç'a ise ne olduğu merak konusu olur.