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Giriş Tarihi: 22.3.2021 01:58 Son Güncelleme: 22.3.2021 01:58

son bölüm izle! Sırların ortaya çıkmasıyla ajans kendi içinde dağılma yaşıyor

Menajerimi Ara son bölüm izle! Sırların ortaya çıkmasıyla ajans kendi içinde dağılma yaşıyor

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan dizisi 30. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde; Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, ’ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep oluyor. Öte yandan dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Menajerimi Ara 30. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Menajerimi Ara 30. son bölümün tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler



MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM ÖZETİ

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan'ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan'ın EGO'ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış'a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır.



Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle'yi karşı karşıya getirir. Beren'in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç'ın tavrı Dicle'yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle'ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar'ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç'a ise ne olduğu merak konusu olur.

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Menajerimi Ara son bölüm izle! Sırların ortaya çıkmasıyla ajans kendi içinde dağılma yaşıyor
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