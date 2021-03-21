Menajerimi Ara son bölüm izle! Sırların ortaya çıkmasıyla ajans kendi içinde dağılma yaşıyor

Menajerimi Ara 30. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Menajerimi Ara 30. son bölümün tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…
Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan'ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan'ın EGO'ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış'a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır.
Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle'yi karşı karşıya getirir. Beren'in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç'ın tavrı Dicle'yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle'ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar'ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç'a ise ne olduğu merak konusu olur.